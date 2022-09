Champions League: Erling Haaland marca y derrota al Borussia Dortmund.

El noruego Erling Haaland le marcó a su ex equipo el Borussia Dortmund, en su primer enfrentamiento como jugador del Manchester City. El gol de Haaland fue al minuto 84 para darle la vuelta al marcador en la J2 en la Champions League .

Erling Haaland lleva 30 goles en 27 partidos de competiciones europeas (y 26 goles en 21 partidos en la Copa de Europa).

Haaland no lo celebró el gol por respeto a su ex equipo, pero su racha no tiene fin: suma 13 goles en nueve partidos con los "cityzens".

Para Pep Guardiola casi se le atraganta su partido 150 en Champions League como entrenador.

Tras este resultado, el Manchester City lidera el grupo G con 6 puntos, seguido del Borussia Dortmund que tiene 3; mientras en la parte baja están el Copenhague FC y Sevilla empataron 0-0.