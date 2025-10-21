Champions League: Partidos para hoy martes 21 de octubre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 21 de octubre el la fecha tres de la fase de liga de la UEFA Champions League .

Los únicos partidos anteriores entre Barcelona y Olympiacos en competiciones de la UEFA se disputaron en la fase de grupos de la Champions League 2017/18, cuando el Barcelona se impuso por 3-1 en casa en la tercera jornada y empató 0-0 en Grecia en la cuarta.