Champions League: Partidos para hoy martes 21 de octubre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 21 de octubre el la fecha tres de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Partidos para hoy en la UEFA Champions League
- FC Barcelona vs Olympiacos a las 11:45 A.M.
- Kairat vs Pafos a las 11:45 A.M.
- Newcastle vs Benfica a las 2:00 P.M.
- PSV vs Napoli a las 2:00 P.M.
- Bayer Leverkusen vs PSG a las 2:00 P.M.
- Union Saint-Gilloise vs Inter a las 2:00 P.M.
- FC Copenhague vs Borussia Dortmund a las 2:00 P.M.
- Villarreal vs Manchester City a las 2:00 P.M.
- Arsenal vs Atlético de Madrid a las 2:00 P.M.