MLB: Calendario completo de la Serie Mundial entre Dodgers y Azulejos

Los Ángeles Dodgers están de vuelta para defender su título y se enfrentarán a unos Azulejos de Toronto que disputarán su primera Serie Mundial de la MLB desde 1993.

Los Dodgers completaron una barrida en la SCLN contra los Cerveceros el viernes al imponerse 5-1 en el Dodger Stadium para asegurar la 23ra participación de la franquicia en la Serie Mundial. Después de derrotar a los Yankees en el Clásico de Otoño del 2024, Los Ángeles ahora tiene la mira puesta en su novena corona y en convertirse en el primer equipo desde los Yankees en 1998, 1999 y 2000 en ganar la Serie Mundial en años consecutivos.

Por su parte, los Azulejos salieron airosos de una épica batalla en la SCLA frente a los Marineros, que se extendió a siete juegos y que tuvo momentos heroicos de George Springer tanto al principio como al final.

Mientras que el enfrentamiento del año pasado fue el más repetido en la historia de la Serie Mundial, el duelo de este año será inédito. Toronto no participa en una Serie Mundial desde que se coronó en años consecutivos en 1992 (ante los Bravos) y 1993 (ante los Filis). A continuación, un adelanto de lo que nos espera en la Serie Mundial entre Dodgers y Azulejos, que comenzará el viernes en Toronto.

Calendario de la Serie Mundial 2025 - MLB

Juego 1: (24 de octubre) Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 7:00 pm

Juego 2: (25 de octubre), Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 7:00 pm

Juego 3: (27 de octubre), Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 7:00 pm

Juego 4: (28 de octubre), Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 7:00 pm

Juego 5: (29 de octubre), Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 7:00 pm

Juego 6: (31 de octubre), Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 7:00 pm

Juego 7: (1 de noviembre), Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 7:00 pm

FUENTE: MLB