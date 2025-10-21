LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  21 de octubre de 2025 - 17:52

CAI vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver J14 del Clausura 2025 LPF

El CAI se enfrentará al Veraguas United en la jornada 14 del Clausura 2025 de la LPF Tigo, repasa los detalles.

CAI vs Veraguas United: Fecha

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo arranca con partidos interesantes y el domingo, el CAI se medirá al Veraguas United en busca de acercarse a los puestos de playoffs en la conferencia oeste.

El CAI que viene de vencer 2-0 a Herrera FC en Parita, es cuarto lugar en el oeste con 13 puntos, mientras que el Veraguas United, CD Universitario y San Francisco FC están empatados con 18 unidades.

Veraguas United dejó escapar puntos tras caer ante el Atlético Nacional 3-2 en la jornada de este lunes.

Fecha, hora y dónde ver CAI vs Veraguas United en la jornada 14 del Clausura 2025 LPF

  • Fecha: Domingo, 26 de octubre de 2025
  • Hora: 6:00 pm
  • Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes
