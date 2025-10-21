CAI vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver J14 del Clausura 2025 LPF

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo arranca con partidos interesantes y el domingo, el CAI se medirá al Veraguas United en busca de acercarse a los puestos de playoffs en la conferencia oeste.
Veraguas United dejó escapar puntos tras caer ante el Atlético Nacional 3-2 en la jornada de este lunes.
Fecha, hora y dónde ver CAI vs Veraguas United en la jornada 14 del Clausura 2025 LPF
- Fecha: Domingo, 26 de octubre de 2025
- Hora: 6:00 pm
- Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes