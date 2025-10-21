CAI vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver J14 del Clausura 2025 LPF

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo arranca con partidos interesantes y el domingo, el CAI se medirá al Veraguas United en busca de acercarse a los puestos de playoffs en la conferencia oeste.

El CAI que viene de vencer 2-0 a Herrera FC en Parita, es cuarto lugar en el oeste con 13 puntos, mientras que el Veraguas United, CD Universitario y San Francisco FC están empatados con 18 unidades.

