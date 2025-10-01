CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  1 de octubre de 2025 - 09:15

Champions League: Partidos para hoy miércoles 1 de octubre

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 1 de octubre en la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Uno de los partidos de la jornada es el PSG, vigente campeón del torneo que se medirá ante el Barcelona, donde habrá viejos conocidos que vuelven a enfrentarse.

Partidos para hoy en la Champions League

  • Qarabag vs FC Copenhague a las 11:45 A.M.
  • Union Saint-Gilloise vs Newcastle a las 11:45 A.M.
  • Mónaco vs Manchester City a las 2:00 P.M.
  • Borussia Dortmund vs Athletic Club a las 2:00 P.M.
  • Napoli vs Sporting Lisboa a las 2:00 P.M.
  • Villarreal vs Juventus a las 2:00 P.M.
  • Arsenal vs Olympiacos a las 2:00 P.M.
  • FC Barcelona vs PSG a las 2:00 P.M.
  • Bayer Leverkusen vs PSV a las 2:00 P.M.
