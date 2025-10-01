Champions League: Partidos para hoy miércoles 1 de octubre

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 1 de octubre en la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Partidos para hoy en la Champions League
- Qarabag vs FC Copenhague a las 11:45 A.M.
- Union Saint-Gilloise vs Newcastle a las 11:45 A.M.
- Mónaco vs Manchester City a las 2:00 P.M.
- Borussia Dortmund vs Athletic Club a las 2:00 P.M.
- Napoli vs Sporting Lisboa a las 2:00 P.M.
- Villarreal vs Juventus a las 2:00 P.M.
- Arsenal vs Olympiacos a las 2:00 P.M.
- FC Barcelona vs PSG a las 2:00 P.M.
- Bayer Leverkusen vs PSV a las 2:00 P.M.