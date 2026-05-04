Antoine Griezmann: "Tengo muchas ganas de que llegue mañana"

El francés Antoine Griezmann , jugador del Atlético de Madrid, admitió que siempre que empieza la Champions League se visualiza "levantando el trofeo" y admitió que antes vivía estos partidos con mucho estrés y ahora con "mucha más calma y tranquilidad".

El francés atendió este lunes a los medios de comunicación en el Emirates Stadium, un escenario en el que hace ocho años marcó un gol para clasificar al Atlético a la final de la Europa League.

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"Tengo muchas ganas de que llegue mañana, mucha ilusión. Es un partido bonito de jugar, de vivirlo y ojalá podamos hacer el nivel de actitud, de presión, como en la segunda parte de la semana pasada", dijo Griezmann.

"Cada vez que empezamos la Champions te ves levantando el trofeo. Es el sueño de cualquier niño en su habitación. Estamos a dos partidos y mañana toca estar bien tácticamente y defensivamente y seguir en la línea del segundo tiempo que hicimos en casa. Pero con algún gol más que estaría bien".

Griezmann está a las puertas de la segunda final de Champions de su carrera, después de la que perdió en 2016 contra el Real Madrid.

"Aquella final, aquel año era muy diferente. Vivía los partidos con mucho estrés, era todo a una velocidad... No sabía cuándo parar, cuándo hacer la pausa. Ahora soy un jugador más completo y más tranquilo y afronto los partidos con más ganas y alegría. Son momentos que crees que van a volver y no vuelven. Ahora estoy más tranquilo, antes lo vivía con mucho estrés, lo pensaba mucho, ahora con más calma y tranquilidad, sabiendo lo que puedo hacer y enfocarme solo en eso. No soy mucho de pensar el partido, de si me queda uno o dos, sino de estar fresco mental y físicamente".

Preguntado por su decisión de irse a Orlando a final de temporada y no a mitad de estar, Griezmann incidió en que nunca pensó irse antes de que acabara el curso.

"Siempre fui claro, mi idea era seguir aquí, porque sabía que se podía hacer algo increíble. No lo dudé y estamos a un paso de jugar otra final. El equipo lo sabe, hay mucha tranquilidad y mucha confianza para mañana", puntualizó el francés.

FUENTE: EFE