MLB: Blue Jays hacen historia al nombrar a Trey Yesavage como abridor de la Serie Mundial

La próxima parada en la increíble trayectoria de Trey Yesavage: El Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB . Los Blue Jays anunciaron el jueves que el novato lanzallamas abrirá el partido inaugural del viernes contra los Dodgers.

Yesavage, quien tiene apenas tres aperturas de temporada regular en su haber, abrió y ganó el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Marineros con 5.2 sólidas entradas.

El as Kevin Gausman, quien lanzó un tramo como relevista y fue quien salió con la decisión en el partido decisivo del lunes sobre Seattle, ahora estaría disponible con descanso completo para un juego posterior.

Con 22 años y 88 días de edad, Yesavage será el segundo lanzador abridor más joven en iniciar un Juego 1 en la historia de la Serie Mundial, sólo detrás de Ralph Branca de los Dodgers (21 años y 267 días) en 1947.

FUENTE: MLB