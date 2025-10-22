Champions League: Chelsea golea al Ajax en la jornada 3

El Chelsea se dio un festín goleador en casa contra el Ajax de Ámsterdam (5-1), este miércoles en la 3ª fecha de la Champions, en un partido con protagonismo sudamericano por parte de los Blues.
Por contra, el Ajax sigue sumido en el abismo de la tabla, derrotado una vez más como anteriormente ante Inter de Milán (2-0) y Olympique de Marsella (4-0).
El conjunto neerlandés, con 4 Orejonas en sus vitrinas, jugó con un hombre menos desde el minuto 15 por la expulsión de Kenneth Taylor.
Chelsea vence al Ajax en la jornada 3
El capitán argentino Enzo Fernández (45', 3-1) y el prodigio brasileño Estevao (45+6, 4-1), de 18 años, convirtieron sendos penales que ellos mismos habían provocado.
También vieron puerta el delantero español Marc Guiu (18', 1-0), el ecuatoriano Moisés Caicedo (27', 2-0), y el joven delantero inglés Tyrique George (48', 4-1).
Una victoria sustentada en sus 'Kids' que da confianza al Chelsea para el futuro. En su próximo duelo de Champions visitará al Qarabag de Azerbaiyán.