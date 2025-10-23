CFL 2: La jaula vuelve a encenderse este viernes 24 de octubre

La Combat Fighting League (CFL ) regresa este viernes 24 de octubre al COS SPORTS PLAZA con su segunda edición, consolidándose como la liga de artes marciales mixtas más explosiva del país.

El evento contará con 10 combates - seis en la división amateur y cuatro profesionales , que reunirán a grandes peleadores de Panamá y la región, en una noche de pura adrenalina y espectáculo (en vivo por RPC).

La conferencia de prensa oficial y el face-off se realizaron hoy en Medcom 12 de Octubre, donde los protagonistas de la cartelera profesional ofrecieron declaraciones y protagonizaron intensos cara a cara, al mejor estilo de las grandes franquicias.

"CFL busca elevar el nivel del MMA en Panamá, brindando una plataforma profesional y producciones de primer nivel. En cada edición, queremos que el público viva una experiencia de show internacional", expresó Eric Alexander, la voz oficial de la Combat Fusion League

CARTELERA PRINCIPAL (PRO) - CFL

Miguel Garrido (PAN) vs Camilo Erazo (COL) - Pelea estelar

Einar Ríos (PAN) vs Sergio Vicente (GUA)

Kervin Vilera (VNZ) vs José Rodríguez (GUA)

Joel Robinson (PAN) vs Brayan Figueroa (COL)

PRELIMINARES (AMATEURS)

Jorge "Baki" Champsaur (PAN) vs Ronaldo Molina (CR)

Eddie Lankas (USA) vs Isaías Reid (CR)

Dimas García (PAN) vs Aaron Canosa (ARG)

Daut "Nene" Chavarria (PAN) vs Santiago Valencia (COL)

Manuel Arias (PAN) vs José Vergara (PAN)

Brandon Macre (PAN) vs Alberth Borja (COL)

FUENTE: CFL