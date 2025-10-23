Premundial Sub-17 Marea Roja -  23 de octubre de 2025 - 17:55

Premundial Sub-17: Panamá Sub-17 quedó ubicada en el grupo B

Panamá Sub-17 debutará en el Premundial Sub-17 de CONCACAF, el próximo 5 de febrero cuando se mida en el Estadio Rommel Fernández a Dominica.

FOTO: FPF

Por segundo año consecutivo, Panamá Sub-17 volverá a buscar como local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, su clasificación a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, cuando el próximo año vuelva a ser sede de uno de los grupos del próximo Premundial Sub-17 CONCACAF.

El sorteo oficial realizado por la CONCACAF ubicó a Panamá Sub-17 en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

El torneo se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero de 2026 en 6 países e incluirá la participación de 34 Asociaciones Miembro de CONCACAF, divididos en 8 grupos.

Los ganadores de cada uno de los 8 grupos participantes estarán clasificando directamente al próximo Mundial Sub-17 de Catar 2026.

La escuadra juvenil panameña estará debutando el próximo miércoles 5 de febrero en el Estadio Rommel Fernández cuando se mida a su similar de Dominica.

Su segundo partido por el grupo B es el sábado 7 de febrero frente a la Sub-17 de Anguila.

Luego, el lunes 9 de febrero jugará ante la Sub-17 de Guadalupe y cerrando la fase de grupos, el próximo 12 de febrero se enfrentará a la Sub-17 de Nicaragua en la última fecha de partidos.

Recordemos que la Selección Sub-17 de Panamá ganó su grupo en el pasado proceso Clasificatorio de CONCACAF 2025, que se disputó en el Rommel en el mes de febrero, lo que derivó en su clasificación a la actual Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025.

Calendario del Grupo B - Premundial Sub-17 de CONCACAF

Sede: Estadio Rommel Fernández

3 de febrero

  • Anguila vs Dominica
  • Nicaragua vs Guadalupe

5 de febrero

  • Nicaragua vs Anguila
  • Panamá vs Dominica

7 de febrero

  • Guadalupe vs Dominica
  • Panamá vs Anguila

9 de febrero

  • Dominica vs Nicaragua
  • Panamá vs Guadalupe

12 de febrero

  • Anguila vs Guadalupe
  • Panamá vs Nicaragua

FUENTE: FPF

