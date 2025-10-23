Premundial Sub-17: Panamá Sub-17 quedó ubicada en el grupo B

Por segundo año consecutivo, Panamá Sub-17 volverá a buscar como local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, su clasificación a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, cuando el próximo año vuelva a ser sede de uno de los grupos del próximo Premundial Sub-17 CONCACAF.
El torneo se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero de 2026 en 6 países e incluirá la participación de 34 Asociaciones Miembro de CONCACAF, divididos en 8 grupos.
Los ganadores de cada uno de los 8 grupos participantes estarán clasificando directamente al próximo Mundial Sub-17 de Catar 2026.
La escuadra juvenil panameña estará debutando el próximo miércoles 5 de febrero en el Estadio Rommel Fernández cuando se mida a su similar de Dominica.
Su segundo partido por el grupo B es el sábado 7 de febrero frente a la Sub-17 de Anguila.
Luego, el lunes 9 de febrero jugará ante la Sub-17 de Guadalupe y cerrando la fase de grupos, el próximo 12 de febrero se enfrentará a la Sub-17 de Nicaragua en la última fecha de partidos.
Recordemos que la Selección Sub-17 de Panamá ganó su grupo en el pasado proceso Clasificatorio de CONCACAF 2025, que se disputó en el Rommel en el mes de febrero, lo que derivó en su clasificación a la actual Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025.
Calendario del Grupo B - Premundial Sub-17 de CONCACAF
Sede: Estadio Rommel Fernández
3 de febrero
- Anguila vs Dominica
- Nicaragua vs Guadalupe
5 de febrero
- Nicaragua vs Anguila
- Panamá vs Dominica
7 de febrero
- Guadalupe vs Dominica
- Panamá vs Anguila
9 de febrero
- Dominica vs Nicaragua
- Panamá vs Guadalupe
12 de febrero
- Anguila vs Guadalupe
- Panamá vs Nicaragua
FUENTE: FPF