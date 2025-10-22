Champions League: Bayern Múnich golea y Harry Kane sigue en racha

Obligado a vencer para mantenerse en el grupo de cabeza en la Champions League, el Bayern Múnich cumplió ante el Brujas (4-0), en el Allianz Arena, con el tercer gol obra del colombiano Luis Díaz.
Los goles ante el equipo belga fueron obra del volante alemán Lennart Karl (5'), del delantero inglés Harry Kane (14'), del extremo colombiano Luis Díaz (34'), y del delantero senegalés Nicolas Jackson (79').
Karl, de 17 años, se convirtió en el goleador más joven del Bayern y en el goleador alemán más joven en Liga de Campeones.
Kane, por su parte, suma 20 goles con el gigante bávaro esta temporada en los 12 partidos que ha disputado, y Luis Díaz marcó su primer gol en Champions con el Bayern.
Los hombres de Vincent Kompany, que habían derrotado al también modesto Pafos chipriota en la fecha anterior (1-5), tendrán un compromiso más complicado el 4 de noviembre, cuando visiten el Parque de los Príncipes del PSG.
FUENTE: AFP