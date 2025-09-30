Champions League: EN VIVO, tabla de posiciones en la J2

EN VIVO

Champions League

Champions League: EN VIVO

Foto: Vyacheslav OSELEDKO / AFP
Repasa EN VIVO cómo marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

Live Blog Post
  1. Bayern Múnich 6
  2. Real Madrid - 6
  3. Inter - 6
  4. Tottenham - 4
  5. PSG - 3
  6. Atlético de Madrid 3
  7. Olympique de Marsella 3
  8. Sporting Lisboa 3
  9. Club Brujas - 3
  10. Union SG - 3
  11. Arsenal - 3
  12. Manchester City 3
  13. Qarabag - 3
  14. Barcelona - 3
  15. Frankfurt - 3
  16. Liverpool - 3
  17. Chelsea 3
  18. Galatasaray 3
  19. Atalanta - 3
  20. Bodo / Glimt - 2
  21. Borussia Dortmund - 1
  22. Juventus - 1
  23. Bayer Leverkusen 1
  24. Copenhague -1
  25. Olympiacos - 1
  26. Slavia Praha - 1
  27. Pafos - 1
  28. Newcastle 0
  29. Villarreal
  30. Benfica 0
  31. PSV 0
  32. Athletic 0
  33. Napoli 0
  34. Mónaco 0
  35. Ajax 0
  36. Kairat Almaty - 0

En esta nota:
