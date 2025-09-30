Champions League Champions League -  30 de septiembre de 2025 - 08:38

UEFA Champions League: Partidos para hoy martes 30 de septiembre

Repasa a continuación todos los partidos que se disputarán hoy martes, 30 de septiembre en la fase liga de la Champions League.

Champions League: Partidos para hoy martes 30 de septiembre

Champions League: Partidos para hoy martes 30 de septiembre

Foto: Olympique de Marsella

La segunda fecha de la nueva fase liga de la Champions League, inicia este martes 30 de septiembre con 9 partidos emocionantes con los mejores clubes de Europa en acción.

El choque especial de este martes será el del Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo ante el Ajax en el Estadio Vélodrome.

Otros encuentros especiales tendrán como protagonistas al Real Madrid visitando Kazajistán para medirse al FC Kairat Almaty y el Chelsea contra Benfica en el Stamford Bridge.

Partidos para hoy martes, 30 de septiembre - Champions League

  • FC Kairat Almaty vs Real Madrid (11:45 am)
  • Atalanta vs Club Brugge (11:45 am)
  • Chelsea vs Benfica (2:00 pm)
  • Pafos FC vs Bayern Munich (2:00 pm)
  • Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt (2:00 pm)
  • Bodo/Glimt vs Tottenham Hotspur (2:00 pm)
  • Galatasaray vs Liverpool (2:00 pm)
  • Olympique de Marsella vs Ajax (2:00 pm)
  • Inter de Milán vs Slavia Praga (2:00 pm)
En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

Champions League: El Real Madrid supera al Kairat con un brillante Kylian Mbappé

Champions League: XI del Real Madrid para enfrentar al Kairat Almaty

Recomendadas

Últimas noticias