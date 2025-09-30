UEFA Champions League: Partidos para hoy martes 30 de septiembre

La segunda fecha de la nueva fase liga de la Champions League, inicia este martes 30 de septiembre con 9 partidos emocionantes con los mejores clubes de Europa en acción.
Otros encuentros especiales tendrán como protagonistas al Real Madrid visitando Kazajistán para medirse al FC Kairat Almaty y el Chelsea contra Benfica en el Stamford Bridge.
Partidos para hoy martes, 30 de septiembre - Champions League
- FC Kairat Almaty vs Real Madrid (11:45 am)
- Atalanta vs Club Brugge (11:45 am)
- Chelsea vs Benfica (2:00 pm)
- Pafos FC vs Bayern Munich (2:00 pm)
- Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt (2:00 pm)
- Bodo/Glimt vs Tottenham Hotspur (2:00 pm)
- Galatasaray vs Liverpool (2:00 pm)
- Olympique de Marsella vs Ajax (2:00 pm)
- Inter de Milán vs Slavia Praga (2:00 pm)