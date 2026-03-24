NBA: OKC Thunder ganó duelo ante Sixers en la vuelta de Jalen Williams

El alero de los Oklahoma City Thunder de la NBA , Jalen Williams, regresó a la alineación titular esta noche contra los Philadelphia 76ers en una victoria por 123-103 .

Williams fue titular y terminó con 18 puntos (8 de 14 en tiros de campo), cuatro rebotes y seis asistencias en 20 minutos. Su regreso impulsó al Thunder a su duodécima victoria consecutiva. Se había perdido los últimos 16 partidos debido a una lesión en el tendón de la corva.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 22 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, y no jugó el último cuarto, mientras que Jared McCain anotó 13 puntos para los Thunder en su primer partido en Filadelfia desde el traspaso del mes pasado.

La temporada pasada, Williams fue All-Star, formó parte del Tercer Equipo All-NBA y del Segundo Equipo All-Defensive, contribuyendo a que Oklahoma City ganara el campeonato.

Esta temporada, Williams solo ha podido jugar 26 partidos debido a diversas lesiones. Primero se lesionó el tendón de la corva durante el partido del Thunder contra el Heat el 17 de enero, al agarrarse la pierna tras intentar atrapar un pase complicado en el segundo cuarto. Posteriormente, Williams fue descartado y se perdió 10 partidos consecutivos.

Se perdió los primeros 19 partidos de la temporada mientras se recuperaba de una cirugía de muñeca a la que se sometió fuera de temporada para reparar un ligamento desgarrado que lo aquejó durante la racha en la que la franquicia ganó el título de la NBA.

Williams llegó al partido con un promedio de 17,5 puntos, 4,7 rebotes y 5,4 asistencias por partido, con un porcentaje de acierto en tiros de campo del 47,9%.

FUENTE: NBA