Diego Simeone: "Estamos aquí para competir"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone , ha elogiado la capacidad ofensiva del Barcelona, su rival este miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y ha destacado que el equipo catalán "si recibe un gol, no tiene problemas para marcar tres".

"Nos enfrentamos a un rival importante en un momento importante y en una competición en la que no hay un rival menor. La Champions siempre es compleja. Conocemos la capacidad del Barcelona, lo fuerte que es en su casa. Estamos aquí para competir y llevar el partido dónde creemos que le podemos hacer daño", ha comentado el técnico.

En la rueda de prensa previa al duelo en el Spotify Camp Nou, Simeone ha evitado dar pistas sobre el once titular que alineará y dónde tratará de llevar el partido, aunque sí ha reafirmado su confianza en poder imponer su plan.

Asimismo, el técnico del Atlético ha comentado que el portero Jan Oblak está "trabajando muy bien", pero todavía no está "al cien por cien y es mejor que continúe jugando Juan (Musso)". Sin embargo, ha admitido que espera "poderlo tener en condiciones en Sevilla" este fin de semana.

El preparador argentino ha asegurado que no está "al tanto de las amonestaciones", aunque siete jugadores de su equipo y él mismo, y otros cuarto futbolistas del Barça, entre ellos el atacante Lamine Yamal, se perderían el partido de vuelta en caso de ver una tarjeta amarilla.

Simeone ha reconocido que el Atlético está "en un proceso de atacar mejor de lo que defiende", pero le ha restado importancia al asegurar que "todos los equipos defienden peor cuando atacan mejor" y ha puesto a su próximo rival como ejemplo.

Más declaraciones de Diego Simeone

"El Barcelona asume riesgos en su juego y tiene la capacidad de hacer muchos goles. Esta decisión les favorece, es la elección perfecta", ha opinado.

El preparador argentino ha pronosticado que el partido de mañana "no va a cambiar mucho" respecto al primer tiempo del duelo que enfrentó a ambos equipos el pasado sábado en LaLiga (1-2), y ha aclarado que piensa "solamente en el Barcelona", y no en sus opciones de ganar la Liga de Campeones por primera vez.

"Sabemos dónde estamos, a quién nos vamos a enfrentar. Les tenemos respeto, pero también mucha ilusión. No importa a quién tengamos delante. El camino es seguir adelante", ha insistido.