El Chelsea humilló al FC Barcelona en Stamford Bridge en la J5 de la Champions League

El Chelsea FC venció por goleada 3-0 al FC Barcelona en la quinta jornada de la UEFA Champions League en el Stamford Bridge para sumar 10 puntos en la fase liga.

La fiesta arrancó desde los dos minutos cuando Enzo Fernández marcaba dos goles pero fueron anulados por una mano y por fuera de juego, sin embargo al minuto 27' Jules Koundé marcó en su propia puerta.

El FC Barcelona se quedó con 10 jugadores luego de la expulsión por doble amarilla a Ronald Araujo.

Goleada del Chelsea FC al Barcelona

En la segunda mitad, el Chelsea continuaba con gran ataque y al 55' el brasileño Estevao Willian anotaba el segundo tanto en una gran jugada individual. Liam Delap al 73' marcó el tercero.

El Chelsea se posiciona en el cuarto lugar con 10 puntos por el momento y los blaugranas ocupan la posición 15.