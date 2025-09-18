El Club Brujas golea al Mónaco en el inicio de la Champions League

El Mónaco perdió 4-1 este jueves en su visita al Club Brujas belga en la primera fecha de la Champions League.

El equipo del Principado, que desperdició un penal por medio de Maghnes Akliouche en el minuto 9 cuando el resultado inicial no se había movido, fue barrido por un equipo belga que marcó sus tres primeros goles en diez minutos; Nicolo Tresoldi (32), Raphael Onyedika (39) y Hans Vanaken (42).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El cuarto gol del Brujas fue obra de Mamadou Diakhon a un cuarto de hora del final, mientras que el ex del FC Barcelona Ansu Fati salvó el honor monegasco en el tiempo añadido.

Club Brujas vence al Mónaco

El delantero culé de 22 años puso así un agridulce epílogo al partido en el que debutó con sus nuevos colores.

Si quiere sobrevivir a la primera fase de la Champions, el Mónaco deberá enderezar el rumbo sin tardar. Pero sus dos próximos rivales son el Manchester City y el Tottenham, y a ambos los recibirá en el estadio Louis II.

También este jueves, el Copenhague y el Bayer Leverkusen empataron a dos en Dinamarca.