El Real Madrid vence al PSG en la Champions League Femenina

Ocho días después de su goleada 6-2 a la Roma, el Real Madrid volvió a ganar este jueves en su visita al PSG (1-2), en la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa femenina.

La atacante francesa Naomie Feller abrió el marcador para las madrileñas en el minuto 29, antes de que Alba Redondo aumentase la renta al filo del descanso (45+2').

La nigeriana Rasheedat Ajibade dio esperanzas a las parisinas (58').

El Real Madrid gana segundo partido

Con este segundo revés en dos fechas, tras haber caído 4-0 en su visita al Wolfsburgo, el PSG es 16º de 18 equipos que componen la liguilla en la Champions femenina.

FC Barcelona, Real Madrid, Wolfsburgo, Lyon y Manchester United son los únicos equipos que suman seis puntos de seis disputados.