El Real Madrid vence al PSG en la Champions League Femenina

Ocho días después de su goleada 6-2 a la Roma, el Real Madrid volvió a ganar este jueves en su visita al PSG (1-2), en la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa femenina.
La nigeriana Rasheedat Ajibade dio esperanzas a las parisinas (58').
El Real Madrid gana segundo partido
Con este segundo revés en dos fechas, tras haber caído 4-0 en su visita al Wolfsburgo, el PSG es 16º de 18 equipos que componen la liguilla en la Champions femenina.
FC Barcelona, Real Madrid, Wolfsburgo, Lyon y Manchester United son los únicos equipos que suman seis puntos de seis disputados.