Selección de Panamá vs El Salvador: La FPF anuncia "Sold Out"

La Federación Panameña de Fútbol anunció "Sold Out" para el partido entre la Selección de Panamá y El Salvador en la última fecha de las Eliminatoria CONCACAF.
Luego de cuatro jornadas, Panamá está igualado con Surinam en el grupo A con seis puntos, seguidos muy de cerca de Guatemala con 5 y al fondo los dirigidos por Bolillo Gómez con tres.
Panamá ganó 1-0 en el Cuscatlán con gol de José Fajardo, rompiendo una mala racha de partidos sin victoria en territorio salvadoreño.
Para el jueves 13 de noviembre, la Selección de Panamá tendrá que viajar a Guatemala para jugar a las 9:00 P.M.,(previo a esto, Surinam vs El Salvador en Paramaribo se jugará a las 5:00 P.M.).