Selección de Panamá vs El Salvador: La FPF anuncia "Sold Out"

La Federación Panameña de Fútbol anunció "Sold Out" para el partido entre la Selección de Panamá y El Salvador en la última fecha de las Eliminatoria CONCACAF.

El partido será el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, una jornada marcada por los partidos simultáneos.

Luego de cuatro jornadas, Panamá está igualado con Surinam en el grupo A con seis puntos, seguidos muy de cerca de Guatemala con 5 y al fondo los dirigidos por Bolillo Gómez con tres.

Panamá ganó 1-0 en el Cuscatlán con gol de José Fajardo, rompiendo una mala racha de partidos sin victoria en territorio salvadoreño.

Para el jueves 13 de noviembre, la Selección de Panamá tendrá que viajar a Guatemala para jugar a las 9:00 P.M.,(previo a esto, Surinam vs El Salvador en Paramaribo se jugará a las 5:00 P.M.).