La Federación de Italia confía en realizar una concentración para el repechaje al Mundial 2026

La Federación de Italia de Fútbol (FIGC) espera recibir luz verde por parte de sus clubes para organizar una concentración de la 'Azzurra' en febrero de cara a un eventual repechaje para el Mundial 2026, indicó este jueves su presidente.

"Apelando a la sensibilidad de la Serie A, existe la posibilidad de organizar un stage de al menos dos días el 9 y 10 de febrero para que haya una concentración (de la Nazionale) entre noviembre y marzo", explicó el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, durante una conferencia de prensa.

"Parece que hay una ventana abierta para hablarlo, pero aún tenemos dos partidos por disputar (...) Reflexionaremos mejor después (de los dos partidos) sobre lo que hay que hacer", añadió.

Italia aseguró el segundo puesto de su grupo

Luego de su victoria contra Israel (3-0) el martes, Italia se aseguró terminar en el peor de los casos en segunda posición del grupo I.

Teóricamente aún puede terminar primera y clasificarse directamente al Mundial 2026, por delante de Noruega, si gana sus dos últimos partidos, entre ellos el choque ante la selección de Erling Haaland el 16 de noviembre en San Siro.

Pero Noruega, que le saca tres puntos, dispone de una diferencia de goles de +26, por los +10 de Italia.

La perspectiva de disputar el repechaje trae e los tifosi malos recuerdos. La Nazionale se perdió los dos últimos Mundiales al caer en el repechaje ante Suecia para el Mundial de 2018, y ante Macedonia del Norte para Catar 2022.