José Caballero será invitado de honor previo al inicio de la Copa América de Béisbol 2025

Oaktree International Sports & Entertainment Ventures anunció que el panameño y líder en bases robadas de la MLB 2025, José Caballero , será reconocido como invitado de honor en la Cena Benéfica de la Copa América de Béisbol 2025, que se celebrará el 12 de noviembre.

El evento, que tendrá lugar en el Hotel La Compañía, en Casco Viejo, marcará el inicio de este esperado y pionero torneo. La velada celebrará al país anfitrión, Panamá, y recaudará fondos en beneficio del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el centro pediátrico más grande y completo del país.

La destacada trayectoria de Caballero, desde su natal Panamá hasta llegar a las filas de los New York Yankees de las Grandes Ligas, ha sido un camino marcado por el talento, la perseverancia, el trabajo arduo y la dedicación al deporte. Tras debutar en la MLB en 2023 con los Seattle Mariners y pasar una temporada con los Tampa Bay Rays, Caballero fue transferido a Nueva York esta temporada.

Inicio de la Copa América de Béisbol 2025

La Copa América de Béisbol se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre en nuestro país. La novena panameña comenzará entrenamientos el próximo 22 de octubre.

FUENTE: PANDEPORTES