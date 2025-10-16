MLB: Iván Herrera de los Cardenales de San Luis fue operado en su codo derecho

El panameño Iván Herrera fue sometido a una intervención quirúrgica en su codo de lanzar por lo que ahora inicia un periodo de rehabilitación.

Se espera que esté listo para el próximo año de cara al Clásico Mundial 2026 y la temporada 2026 de la MLB donde buscará volver a ver más tiempo de juego como receptor.

A pesar de las lesiones, Herrera tuvo una gran campaña 2025 con los Cardenales de San Luis bateando para .284 con 19 cuadrangulares, 66 remolcadas, 8 bases robadas, con .837 de OPS.

Reacciones de Iván Herrera en redes sociales

Herrera comentó en redes sociales que: "Gracias a todos los que han estado registrándose, mostrando amor y a mi lado en este momento difícil. La cirugía salió bien, y ahora comienza el verdadero trabajo: la recuperación. Estoy listo para trabajar todos los días con concentración, disciplina y corazón".

"Los contratiempos ocurren, pero no te definen, cómo regresas sí. Volveré más fuerte y más motivado que nunca. No puedo esperar a volver el año que viene y hacer lo que amo", finalizó.