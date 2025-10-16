MLB: Iván Herrera de los Cardenales de San Luis fue operado en su codo derecho

El panameño Iván Herrera fue sometido a una intervención quirúrgica en su codo de lanzar por lo que ahora inicia un periodo de rehabilitación.
A pesar de las lesiones, Herrera tuvo una gran campaña 2025 con los Cardenales de San Luis bateando para .284 con 19 cuadrangulares, 66 remolcadas, 8 bases robadas, con .837 de OPS.
Reacciones de Iván Herrera en redes sociales
Herrera comentó en redes sociales que: "Gracias a todos los que han estado registrándose, mostrando amor y a mi lado en este momento difícil. La cirugía salió bien, y ahora comienza el verdadero trabajo: la recuperación. Estoy listo para trabajar todos los días con concentración, disciplina y corazón".
"Los contratiempos ocurren, pero no te definen, cómo regresas sí. Volveré más fuerte y más motivado que nunca. No puedo esperar a volver el año que viene y hacer lo que amo", finalizó.