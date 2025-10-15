FC Barcelona vs Girona: Fecha, hora y dónde ver en J9 de LaLiga

El FC Barcelona se enfrentará al Girona por la jornada 9 de LaLiga en el estadio Olímpico de Montjuic y quiere recuperar el liderato que perdieron previo a la fecha FIFA.

Los blaugranas fueron víctima de una goleada en el Sánchez Pizjuán 4-1 en la octava jornada, el Real Madrid aprovechó la derrota para ganar y tomar la cima.

El Barcelona podría llegar con la baja por lesión de Lamine Yamal, Raphinha y la de su arquero Joan García, pero intentaran sacar el resultado.

El Girona viene de vencer 2-1 al Valencia CF y sumaron 5 puntos, están en zona complicada en la 18va posición.

FC Barcelona vs Girona: Fecha, hora y dónde ver en LaLiga