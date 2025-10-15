LALIGA Fútbol Internacional -  15 de octubre de 2025 - 18:26

FC Barcelona vs Girona: Fecha, hora y dónde ver en J9 de LaLiga

El FC Barcelona recibirá al Girona en la jornada 9 de LaLiga en el estadio Olímpico de Montjuic, repasa detalles.

FC Barcelona vs Girona: Fecha

FC Barcelona vs Girona: Fecha, hora y dónde ver en J9 de LaLiga

Josep LAGO / AFP

El FC Barcelona se enfrentará al Girona por la jornada 9 de LaLiga en el estadio Olímpico de Montjuic y quiere recuperar el liderato que perdieron previo a la fecha FIFA.

Los blaugranas fueron víctima de una goleada en el Sánchez Pizjuán 4-1 en la octava jornada, el Real Madrid aprovechó la derrota para ganar y tomar la cima.

El Barcelona podría llegar con la baja por lesión de Lamine Yamal, Raphinha y la de su arquero Joan García, pero intentaran sacar el resultado.

El Girona viene de vencer 2-1 al Valencia CF y sumaron 5 puntos, están en zona complicada en la 18va posición.

FC Barcelona vs Girona: Fecha, hora y dónde ver en LaLiga

  • Fecha: Sábado, 18 de octubre de 2025
  • Hora: 9:15 am
  • Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
  • Dónde ver: Sigue las redes sociales de Deportes RPC
En esta nota:
Seguir leyendo

La Selección de España desconvoca a Ferran Torres por lesión

Getafe vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la J9 de LaLiga

Mundial Sub-20: Marruecos dejó a Francia en el camino y avanzó a la final

Recomendadas

Últimas noticias