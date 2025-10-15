FC Barcelona vs Girona: Fecha, hora y dónde ver en J9 de LaLiga

El FC Barcelona se enfrentará al Girona por la jornada 9 de LaLiga en el estadio Olímpico de Montjuic y quiere recuperar el liderato que perdieron previo a la fecha FIFA.
El Barcelona podría llegar con la baja por lesión de Lamine Yamal, Raphinha y la de su arquero Joan García, pero intentaran sacar el resultado.
El Girona viene de vencer 2-1 al Valencia CF y sumaron 5 puntos, están en zona complicada en la 18va posición.
FC Barcelona vs Girona: Fecha, hora y dónde ver en LaLiga
- Fecha: Sábado, 18 de octubre de 2025
- Hora: 9:15 am
- Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
- Dónde ver: Sigue las redes sociales de Deportes RPC