FC Barcelona: "Si hay algún equipo capaz de remontar esto somos nosotros", Ronald Araújo

El central del FC Barcelona Ronald Araújo ha lamentado la derrota del conjunto azulgrana este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid (0-2) , pero se ha mostrado convencido de que "si hay algún equipo capaz de remontar esto" son ellos.

"Lo intentamos, pero no se pudo. En el segundo tiempo salimos más fuertes a pesar de ser uno menos. Tuvimos la pelota, pero no pudimos encontrar un gol. Estamos tristes por la derrota, pero con las ganas de que podemos remontarlo", ha resumido en declaraciones a Movistar+.

¿Fue justa la expulsión de Pau Cubarsí?

El internacional charrúa no ha querido opinar sobre la expulsión de Pau Cubarsí por roja directa en el minuto 44: "No la vi en la tele. Me dicen que es un poco rigurosa, que pueden cobrarla o no. Sea como sea, este equipo tiene capacidad para remontar, esto estoy convencido".

Araujo ha insistido en las opciones del Barcelona para darle la vuelta al resultado: "Lo hicimos muchas veces. Es difícil en su cancha, pero si hay alguien capaz de hacer esto es este equipo, porque tenemos jugadores con calidad y una gran personalidad. Vamos a ir a buscar la remontada".

El charrúa ha admitido que la expulsión de Cubarsí "condicionó" a su equipo, que hasta entonces "tenía la pelota, estaba generando ocasiones y pudo meter gol".

"No hay nada que reprochar al equipo, lo intentamos hasta el final y no sé dio resultado que queríamos", ha añadido Araujo, que ha admitido que el final del partido tenían "algunos jugadores un poco cansados" por la acumulación de partidos en este tramo del curso.

FUENTE: EFE