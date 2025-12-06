FC Barcelona superó al Real Betis con brillante actuación de Ferran Torres

FC Barcelona golea al Real Betis con brillante actuación de Ferran Torres FOTO: FC BARCELONA

El FC Barcelona reafirmó este sábado su liderato en LaLiga al lograr una victoria de peso en el estadio de La Cartuja ante el Real Betis (3-5), un rival que está en una gran forma pero que tuvo que sucumbir ante la calidad del rival, en el que destacó los tres goles que logró Ferran Torres en la primera mitad.

El Barcelona le ganó 5-3 al Betis en la jornada 15 de #LaLiga #FutbolRPC pic.twitter.com/xWz7tOH1En — Deportes RPC (@deportes_rpc) December 6, 2025 El conjunto visitante, que vio como a los seis minutos el brasileño Antony dos Santos abrió el marcador para el Betis, no tardó en reaccionar para irse al descanso con un claro 1-4, con un triplete de Ferran Torres y otro tanto del suizo Roony Bardghji.

