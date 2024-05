Luis Enrique dice que "el sentimiento es de tristeza tras no lograr el objetivo", con el PSG

El técnico del PSG, Luis Enrique , se mostró "triste" después de que su equipo "no lograse el objetivo" de clasificarse a la final de la Liga de Campeones al perder 1-0 este martes en casa ante el Borussia Dortmund en el Parque de los Príncipes.

"En primer lugar, el sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera después de no conseguir el objetivo", reconoció el entrenador español en conferencia de prensa.

El asturiano achacó en parte a la mala suerte que su equipo no sacase el boleto para la final de Wembley el 1 de junio. "Si analizamos el partido no hemos sido inferiores, hemos dado al poste seis veces, y hoy hemos disparado 31 veces, pero esto premia al que marca gol, no al que dispara el poste".

Luis Enrique no pudo en Champions League

En su primer curso al frente del banquillo parisino, el que fuera seleccionador de España eludió poner nota por el momento a la temporada, en la que su equipo ha conquistado matemáticamente la Ligue 1 francesa, y tiene pendiente de disputar la final de la Copa de Francia. "El objetivo que me marqué era intentar disputar al máximo todos los trofeos, cuando acabe la temporada, después de la final de Copa, veremos lo que hemos conseguido", declaró el asturiano.

Luis Enrique reconoció que su equipo, que recibió el gol de Mats Hummels en un córner, "no es un equipo muy poderoso a balón parado", aunque tienen "otras virtudes".

"Éste es mi estilo, mis equipos se caracterizan por tomar riesgos, he visto a un equipo con un espíritu competitivo único, con un derroche físico envidiable, con una afición única, al final la afición es justa, valora si eres un equipo que trabaja, que suda la camiseta, que no da un balón por perdido", indicó.