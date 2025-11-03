CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  3 de noviembre de 2025 - 14:20

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo juega el Olympique de Marsella en la Champions League?

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo sale en busca de su segunda victoria en la actual fase de liga de la UEFA Champions League.

FOTO / Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo salta a la cancha este miércoles 5 de noviembre en busca de su segunda victoria en la actual fase de liga de la UEFA Champions League.

Frente a ellos estará un club italiano como el Atalanta que suma cuatro unidades, uno más que el equipo de Roberto De Zerbi.

En liga vienen de ganar por la mínima ante el Auxerre donde el panameño fue pieza fundamental con una escapada por derecha y con el balón suelto tras un centro suyo, terminó al fondo con gol de Angel Gomes.

Mientras que en la Liga de Campeones sufrieron su segunda derrota luego de perder 2-1 ante el Sporting Club. En la jornada inaugural cayeron 2-1 ante el Real Madrid. Su único triunfo fue ante el Ajax en casa ganándole por 4-0.

¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique de Marsella?

El Marsella jugará este miércoles 5 de noviembre ante el Atalanta en el Estadio Vélodrome a las 3:00 P.M.

En esta nota:
