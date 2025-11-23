LALIGA Champions League -  23 de noviembre de 2025 - 17:34

Olympiacos vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J5 de la Champions League

El Olympiacos enfrentará al Real Madrid en la jornada 5 de la UEFA Champions League, repasa los detalles.

Olympiacos vs Real Madrid: Fecha

El Real Madrid enfrentará de visita al Olympiacos en la jornada 5 de la UEFA Champions League en busca de recuperarse luego de la derrota contra el Liverpool en la fecha anterior.

El Olympiacos llega a esta cita con dos puntos en dos empates que han rescatado y su último partido fue un 1-1 ante el PSV para sumar ese punto que los tiene de 31 en la tabla.

Los merengues cayeron 1-0 ante el Liverpool cuando estaban invictos y trataran de recuperarse también vienen de igualar 2-2.

Fecha, hora y dónde ver Olympiacos vs Real Madrid en la J5 de la Champions League

  • Fecha: Miércoles, 26 de noviembre de 2025
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Estadio Georgios Karaiskakis
  • Dónde ver: Sigue todos los detalles en las redes sociales de Deportes RPC
