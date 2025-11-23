Olympiacos vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J5 de la Champions League

El Real Madrid enfrentará de visita al Olympiacos en la jornada 5 de la UEFA Champions League en busca de recuperarse luego de la derrota contra el Liverpool en la fecha anterior.
Los merengues cayeron 1-0 ante el Liverpool cuando estaban invictos y trataran de recuperarse también vienen de igualar 2-2.
Fecha, hora y dónde ver Olympiacos vs Real Madrid en la J5 de la Champions League
- Fecha: Miércoles, 26 de noviembre de 2025
- Hora: 3:00 pm
- Lugar: Estadio Georgios Karaiskakis
- Dónde ver: Sigue todos los detalles en las redes sociales de Deportes RPC