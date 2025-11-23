Olympiacos vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J5 de la Champions League

El Real Madrid enfrentará de visita al Olympiacos en la jornada 5 de la UEFA Champions League en busca de recuperarse luego de la derrota contra el Liverpool en la fecha anterior.

El Olympiacos llega a esta cita con dos puntos en dos empates que han rescatado y su último partido fue un 1-1 ante el PSV para sumar ese punto que los tiene de 31 en la tabla.

