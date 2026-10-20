Ousmane Dembéle salió lesionado del PSG vs FC Barcelona

El delantero del PSG Ousmane Dembéle sufrió una lesión al minuto 20' en el partido ante el FC Barcelona en la fecha 3 de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes y tuvo que ser sustituido por su compañero Ferran Torres.

Era el minuto 20' cuando el delantero recibió un pase para encarar y no pudo controlar el balón y dio señal a su banquillo de no poder continuar con el partido.

En lugar de Dembéle ingresó el blaugrana Ferran Torres para buscar al ataque e intentar romper el 0-0. Más tarde Dani Olmo se fue lesionado por parte del Barcelona al 26' y en su lugar ingresó Fermín.

¿Qué podría tener Ousmane Dembéle?

El delantero parisino sufrió un pinchazo en el muslo por lo que la evaluación médica dictaminará lo que sucedió y el tiempo de baja que podría sufrir con el PSG que ya perdió a Nuno Mendes.

Las posibles lesiones por la zona donde se tocaba el jugador podría tratarse de molestias en los aductores o distensión muscular.