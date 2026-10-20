Champions League: Roma se divierte con dos exatléticos como protagonistas

Champions League: El Roma se divierte con dos exatléticos como protagonistas

La AS Roma respondió con autoridad este martes y derrotó 4-0 al Slovan Bratislava , dirigido por Yaya Touré, en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League . El conjunto italiano dominó el encuentro de principio a fin y dejó atrás la dolorosa derrota sufrida ante el Real Madrid.

Mario Hermoso y Nahuel Molina encaminaron el triunfo durante la primera mitad, mientras que Niccolò Pisilli y Donyell Malen ampliaron la ventaja en el complemento para sellar una victoria contundente ante su afición.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El primer gol llegó al minuto 21, cuando Lorenzo Pellegrini ejecutó una falta lateral y Daniele Ghilardi prolongó el balón de cabeza para que Mario Hermoso, también de cabeza, enviara el esférico al fondo de la red.

Al minuto 39, Nahuel Molina apareció para marcar el 2-0. El argentino aprovechó el rebote que dejó el guardameta Dominik Takac tras un remate de Donyell Malen y definió a puerta vacía.

La Roma regresó del descanso con la misma intensidad y encontró el tercer gol al minuto 52. Niccolò Pisilli aprovechó una recuperación ofensiva y una asistencia de Malen para definir con potencia y aumentar la diferencia.

Seis minutos después, al 58, Donyell Malen convirtió un penalti para establecer el 4-0 definitivo, luego de una falta sobre Wesley dentro del área.

En el tramo final, la Roma llegó a celebrar un quinto gol, pero la anotación de Daniele Ghilardi fue anulada por fuera de juego de un compañero que interfería en la jugada.

La Roma toma impulso en la Champions League

Con este resultado, la AS Roma sumó tres puntos importantes en la fase liga de la Champions League y consiguió recuperarse después de la derrota ante el Real Madrid.

El conjunto italiano buscará mantener este impulso en su próximo compromiso europeo, mientras que el Slovan Bratislava tendrá que reaccionar después de un inicio complicado en la competición.