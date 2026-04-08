CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  8 de abril de 2026 - 08:59

Real Madrid: Rafael Van der Vaart criticó a Vinicius Jr. por "tirarse y levantarse como si nada"

"Me parece una pena, porque es un jugador muy bueno", expresó Rafael Van der Vaart, ex jugador del Real Madrid.

Real Madrid:  Rafael Van der Vaart criticó a Vinicius Jr. por tirarse y levantarse como si nada
Real Madrid:  Rafael Van der Vaart criticó a Vinicius Jr. por "tirarse y levantarse como si nada"

El exfutbolista neerlandés Rafael Van der Vaart cargó contra el jugador del Real Madrid Vinicius Jr. por "tirarse y levantarse como si nada" durante la eliminatoria de Champions League disputada el martes entre el club blanco y el Bayern de Múnich.

"Me parece una pena, porque es un jugador muy bueno, sí, y sería mejor no tener que hablar de ello. Pero te saca de quicio porque recibe un empujoncito, se tira al suelo, luego se levanta como si nada y encima quiere que le saquen roja al rival. Todo un disparate", dijo Van der Vaart durante un programa televisivo posterior al encuentro en la cadena neerlandesa Ziggosport.

El antiguo internacional holandés y exmadridista se sumó así a las críticas por fingir sobre el terreno de juego contra el extremo brasileño, quien también fue pitado por parte del público local tras fallar una ocasión clara cuando el Real Madrid perdía por 0-2 en el partido de ida de cuartos de final, que terminó con un marcador de 1-2.

Ex jugador del Real Madrid

Van der Vaart, quien también militó en el Real Betis o Tottenham Hotspur, ha protagonizado diversas declaraciones polémicas desde que se retiró del fútbol profesional en 2018 y comenzó a ejercer como comentarista deportivo.

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