Real Madrid vs Manchester City: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 8vos de Champions League

El Real Madrid y el Manchester City vuelven a verse las caras en la UEFA Champions League en la ida de los 8vos de final en el Estadio Santiago Bernabéu.
Por su parte los de Pep Guardiola pasaron como 8vos, logrando el último cupo directo a los 8vos de final.
Este año se midieron en la fase de liga donde el City en territorio español ganó 2-1 con goles de Nico O'Reilly y Erling Haaland. Rodrygo Goes, baja de larga duración para los "blancos" marcó por el Madrid.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Manchester City
Fecha: Martes 10 de marzo
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes