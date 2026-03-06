Real Madrid vs Manchester City: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 8vos de Champions League

El Real Madrid y el Manchester City vuelven a verse las caras en la UEFA Champions League en la ida de los 8vos de final en el Estadio Santiago Bernabéu.

El equipo que dirige Álvaro Arbeloa tuvo que pasar por playoffs eliminando en una ajustada eliminatoria al Benfica, los responsables de que los merengues lo avanzaran de forma directa.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte los de Pep Guardiola pasaron como 8vos, logrando el último cupo directo a los 8vos de final.

Este año se midieron en la fase de liga donde el City en territorio español ganó 2-1 con goles de Nico O'Reilly y Erling Haaland. Rodrygo Goes, baja de larga duración para los "blancos" marcó por el Madrid.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Manchester City

Fecha: Martes 10 de marzo

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes