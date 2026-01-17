Real Madrid vs Mónaco: Fecha, hora y dónde ver jornada 7 de Champions League

La próxima semana se retoman las acciones de la fase liga de la UEFA Champions League y llega la séptima jornada con un duelo entre el Real Madrid y el Mónaco desde el estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues llegan luego de una victoria refrescante en LaLiga ante el Levante, ya que tenían una mala racha de tres partidos sin poder ganar y no contaban con Mbappé a su 100%.

En la Champions League, el Real Madrid tiene 12 puntos y está de séptimo lugar, posición que le permitiría entrar directo a los octavos de final.

Por su parte, el Mónaco no viene en buen momento, el Lorient les ganó en la jornada de Ligue 1 este fin de semana 3-1 y en Champions League están de 19vo con 9 puntos.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Mónaco en la Champions League

Fecha: Martes, 20 de enero de 2026

Hora: 3:00 pm

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

