Real Madrid vs Mónaco: Fecha, hora y dónde ver jornada 7 de Champions League

La próxima semana se retoman las acciones de la fase liga de la UEFA Champions League y llega la séptima jornada con un duelo entre el Real Madrid y el Mónaco desde el estadio Santiago Bernabéu.
En la Champions League, el Real Madrid tiene 12 puntos y está de séptimo lugar, posición que le permitiría entrar directo a los octavos de final.
Por su parte, el Mónaco no viene en buen momento, el Lorient les ganó en la jornada de Ligue 1 este fin de semana 3-1 y en Champions League están de 19vo con 9 puntos.
Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Mónaco en la Champions League
Fecha: Martes, 20 de enero de 2026
Hora: 3:00 pm
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC y su página web.