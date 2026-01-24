SL Benfica vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J8 de la Champions League

El Real Madrid buscará cerrar su pase directo a la próxima ronda de la UEFA Champions League cuando visite en Portugal al SL Benfica.
En liga derrotaron 2-0 al Villarreal con doblete de Kylian Mbappé para seguir la lucha ante el FC Barcelona en el campeonato español.
Mientras tanto el equipo lusitano está en el puesto 29 con 6 puntos, aún con opciones de meterse entre los 24 primeros, vienen de caer ante la Juventus 2-0-
Fecha, hora y dónde seguir en vivo SL Benfica vs Real Madrid en la UEFA Champions League
Fecha: Miércoles 28 de enero
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: Estádio da Luz
Dónde seguir: A través de las redes de RPC Deportes y rpctv.com