UEFA Champions League: ¿Cómo quedaron los cruces de 8vos de final?

UEFA Champions League: EN VIVO sorteo de octavos de final

Champions League - 

Sigue el minuto a minuto el sorteo de los octavos, cuartos y semifinales de final de la UEFA Champions League desde la la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

8vos de final

  • Real Madrid vs Manchester City
  • Bodo Glimt vs Sporting Club
  • PSG vs Chelsea
  • Newcastle vs FC Barcelona
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Atlético de Madrid vs Tottenham
  • Atalanta vs Bayern Múnich
  • Leverkusen vs Arsenal
Fechas de las rondas eliminatorias

  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
  • Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
¿Cómo es el sorteo de 8vos?

Los clubes se emparejan según sus posiciones al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8).

Los clubes de cada pareja de cabezas de serie se sortean en una de dos posiciones en los octavos de final contra los ganadores correspondientes de los play-offs eliminatorios, cuya posición se determinó mediante el sorteo de los play-offs eliminatorios.

Se preparan cuatro bombos para el sorteo, y las bolas que contienen los nombres de cada par de equipos clasificados se colocan en los bombos correspondientes según la clasificación en la fase liga.

El sorteo asignará el lado del cuadro para todos los equipos clasificados, comenzando con los equipos clasificados 7/8 y terminando con los equipos clasificados 1/2.

Se extrae una bola del bombo que contiene los dos equipos clasificados correspondientes (es decir, los equipos 7 y 8) y se abre para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este bombo se coloca en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrae y se muestra el otro equipo clasificado del emparejamiento, que se asigna al lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro. El mismo procedimiento se realiza con los demás equipos clasificados.

Equipos clasificados a 8vos de final de la Champions League

Arsenal, FC Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting CP, Tottenham, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Newcastle, Bayer 04 Leverkusen, Atalanta, Galatasaray, PSG y Real Madrid.

