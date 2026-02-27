LALIGA Fútbol Internacional -  27 de febrero de 2026 - 08:28

Raúl Asencio: ¿Qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja?

El defensor español Raúl Asencio sufrió una fuerte caída en el partido de Champions League contra el Benfica.

FOTO: REAL MADRID

Tras las pruebas realizadas al defensor español Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid, ha sido diagnosticado de una contractura cervical y estará pendiente de evolución, sin una fecha exacta de regreso.

Asencio de 23 años sigue guardando reposo en su domicilio debido a una contractura cervical sufrida el pasado miércoles.

El momento de la lesión de Raúl Asencio

El defensa abandonó en camilla el partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica, tras una mala caída provocada por un choque con su compañero Eduardo Camavinga en una disputa de balón.

Otro central que apunta a ser baja es Dean Huijsen, quien continúa recuperándose de sus molestias en el gemelo y su plazo de vuelta se maneja para el sábado 7 de marzo contra el Celta de Vigo.

FUENTE: EFE

