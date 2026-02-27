Neymar Jr brilló con dos goles ante Vasco da Gama en el Brasileirão

Un doblete de Neymar Jr le dio el jueves la primera victoria al Santos FC en el Campeonato Brasileño y un poco de oxígeno al argentino Juan Pablo Vojvoda, que viene con el cinturón apretado tras la eliminación del equipo en el Campeonato Paulista.

En el cierre de la cuarta fecha del Brasileirão , el Santos venció por 2-1 al Vasco da Gama, que se encuentra en el fondo de la tabla tras la destitución este fin de semana de su entrenador, Fernando Diniz.

El marcador se abrió a los 25 minutos gracias a un contraataque fulminante de Moisés, quien asistió a Neymar sobre la izquierda del área para que el astro brasileño definiera de primera ante la portería de Léo Jardim.

El Vasco no bajó los brazos y encontró la paridad a los 43 minutos tras un error del Santos en la salida y un chutazo de Cauan Barros que colocó parcialmente el marcador en 1-1.

El doblete de Neymar Jr

A los 61 minutos, tras un error de la defensa vascaína, el exdelantero del PSG firmó su segundo tanto de la noche y sentenció el triunfo santista.

En otros partidos de la cuarta fecha, Palmeiras venció este miércoles a Fluminense por 2-1, con un gol de penal de Vitor Roque y otro del mediocampista Allan.

El líder de tabla comandado por Abel Ferreira derrotó al equipo de Luís Zubeldia que se mantenía invicto en el Brasileirão.

Los encuentros de esta semana de Botafogo y Bahía, contra Vitória y Chapecoense respectivamente, fueron aplazados debido a los compromisos de la fase previa de la Copa Libertadores.

El Flamengo-Mirassol por la cuarta fecha también fue postergado por el compromiso de este jueves del equipo de Filipe Luís, que se las verá contra Lanús por la final de la Recopa Sudamericana.

El equipo del recién llegado Lucas Paquetá, undécimo en la tabla, mantiene una campaña discreta en este inicio de temporada, con una derrota, un empate y una victoria.

El torneo entrará ahora en un breve receso y los veinte equipos volverán al césped para la quinta fecha en dos semanas.

FUENTE: EFE