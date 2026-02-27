Joshua Martínez registra 13 victorias consecutivas en el Béisbol Juvenil

Desde el 31 de enero de 2024, el lanzador de Panamá Oeste, Joshua Martínez no pierde un partido en el Béisbol juvenil . Desde ese día ha hilvanado una cadena de 13 triunfos consecutivos.

Inició en la temporada 2024, con un triunfo 11x3 sobre Darién. En su segunda decisión sufrió su única derrota contra Bocas del Toro 6x4, dejando su marca ese año en 1-1 con 34 ponches.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En 2025 estuvo intratable logrando 6 triunfos sin derrotas, 4 de ellos con Panamá Oeste y los otros 2 como refuerzo de Coclé ayudando a la Leñita Roja a obtener el título en ese torneo. En total abanicó a 57 contrarios.

Invicto en el Béisbol Juvenil 2026

En la actual campaña tiene marca de 7-0, incluyendo la victoria de anoche el el segundo partido de la Gran Final contra Chiriquí 18x1 dónde ponchó a 10, aceptó solo 5 hits y una base por bola.

En total de por vida Martínez tiene foja de 14 triunfos y una sola derrota con 170 ponches.

La marca de más triunfos seguidos en juvenil la tiene Carlos Dias de Panamá Oeste con 17 victorias entre 2021 al 2024.

FUENTE: FEDEBEIS