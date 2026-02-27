Kadir Barría con dos asistencias para ser figura en triunfo del Botafogo Sub-20

El Botafogo Sub-20 venció 2-1 al Avaí Sub-20 en el partido disputado ayer, correspondiente a la segunda jornada de la fase regular del Campeonato Brasileiro Sub-20 2026 y se llevó a cabo en el Estádio Nilton Santos donde el panameño Kadir Barría se destacó con dos asistencias.
El delantero panameño que en las últimas semanas había estado participando con el primer equipo sin anotaciones, baja al equipo Sub-20 para volver a demostrar su calidad.
Próximo rival del Botafogo en Libertadores
El primer equipo del Botafogo viene de certificar su pase a la siguiente ronda previa de la Copa Libertadores donde chocará ante el Barcelona SC.