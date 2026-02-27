LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  27 de febrero de 2026 - 06:49

Kadir Barría con dos asistencias para ser figura en triunfo del Botafogo Sub-20

Kadir Barría que en las últimas semanas había estado con el primer equipo del Botafogo sin anotaciones, baja al equipo Sub-20 para demostrar su calidad.

FOTO: KADIR BARRIA VIA INSTAGRAM

El Botafogo Sub-20 venció 2-1 al Avaí Sub-20 en el partido disputado ayer, correspondiente a la segunda jornada de la fase regular del Campeonato Brasileiro Sub-20 2026 y se llevó a cabo en el Estádio Nilton Santos donde el panameño Kadir Barría se destacó con dos asistencias.

Con este resultado, el Botafogo suma sus primeros 3 puntos en el torneo tras dos jornadas (1 victoria, 1 derrota), mientras que el Avaí se mantiene con 0 puntos (2 derrotas).

El delantero panameño que en las últimas semanas había estado participando con el primer equipo sin anotaciones, baja al equipo Sub-20 para volver a demostrar su calidad.

Próximo rival del Botafogo en Libertadores

El primer equipo del Botafogo viene de certificar su pase a la siguiente ronda previa de la Copa Libertadores donde chocará ante el Barcelona SC.

