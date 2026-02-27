Clasificatorio FIBA World Cup 2027 Baloncesto -  27 de febrero de 2026 - 07:50

Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Los elegidos de Panamá para la segunda ventana

Iverson Molinar lidera el roster de Panamá para disputar la segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup 2027.

FOTO: FIBA

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informa a los Medios de Comunicación Deportivos (Prensa, Radio, Televisión y Digitales), el listado de la Selección de Baloncesto de Panamá para la segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup 2027.

El cuerpo técnico lo encabeza el boricua Nelson Colón, lo asisten Carlos Rivera Ruíz, Alberto Duque, Adriano Macías y Bryan Waithe; Juan Sierra Concepción, Preparador Físico, Gilberto Llerena, Doctor, Grerys Soto, Fisioterapeuta, Alex Del Rosario, Utilero y Tony Bishop Jr., Gerente General de la Selección Nacional Mayor.

A continuación el listado de doce (12) jugadores de la Selección Mayor de Panamá, para la segunda ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo: Iverson Molinar, Ernesto “Mauro” Oglivie, Eric Romero, Trevor Gaskins, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Isaac Machore, Alejandro Grant, Ezequiel Bell, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Gil Atencio y Luis Rodríguez Jr.

Cabe destacar que el armador Jhivvan Jackson será baja en esta segunda ventana debido a una lesión. En su reemplazo, se incorpora a la convocatoria el jugador Luis Rodríguez Jr. Procedente del SESI Franca de Brasil.

Partidos de Panamá en la segunda ventana - Clasificatorio FIBA World Cup

  • Cuba vs Panamá - Viernes, 27 de febrero (8:10 pm) en la Arena Roberto Durán, Panamá - En vivo por COS
  • Argentina vs Panamá - Lunes, 2 de marzo (4:30 pm) en el Estadio Obras Sanitarias, Argentina

FUENTE: FEPABA

