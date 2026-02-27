Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Los elegidos de Panamá para la segunda ventana

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informa a los Medios de Comunicación Deportivos (Prensa, Radio, Televisión y Digitales), el listado de la Selección de Baloncesto de Panamá para la segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup 2027.
A continuación el listado de doce (12) jugadores de la Selección Mayor de Panamá, para la segunda ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo: Iverson Molinar, Ernesto “Mauro” Oglivie, Eric Romero, Trevor Gaskins, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Isaac Machore, Alejandro Grant, Ezequiel Bell, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Gil Atencio y Luis Rodríguez Jr.
Cabe destacar que el armador Jhivvan Jackson será baja en esta segunda ventana debido a una lesión. En su reemplazo, se incorpora a la convocatoria el jugador Luis Rodríguez Jr. Procedente del SESI Franca de Brasil.
Partidos de Panamá en la segunda ventana - Clasificatorio FIBA World Cup
- Cuba vs Panamá - Viernes, 27 de febrero (8:10 pm) en la Arena Roberto Durán, Panamá - En vivo por COS
- Argentina vs Panamá - Lunes, 2 de marzo (4:30 pm) en el Estadio Obras Sanitarias, Argentina
FUENTE: FEPABA