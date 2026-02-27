CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  27 de febrero de 2026 - 07:48

Champions League: ¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Con los emparejamientos definidos para los octavos de final de la UEFA Champions League, también se conoció el camino por los cuartos y semifinales del torneo.

Cuadro de octavos de final de la Champions League y futuros emparejamientos hasta la final:

  • 5. PSG (FRA) - Chelsea (ING)
  • 3. Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)
  • 7. Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)
  • 1. Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (GER)
  • 6. Newcastle (ING) - FC Barcelona (ESP)
  • 4. Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham (ING)
  • 8. Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR)
  • 2. Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)

Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):

  • 1. Ganador 5 - Ganador 3
  • 2. Ganador 7 - Ganador 1
  • 3. Ganador 6 - Ganador 4
  • 4. Ganador 8 - Ganador 1

Emparejamientos de semifinales (la eliminatoria se jugará los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo):

  • 1. Ganador 1 - Ganador 2
  • 2. Ganador 3 - Ganador 4
  • Final, en Budapest (30 de mayo): Ganador 1 - Ganador 2

¿Cuándo se juegos los octavos de final y demás fases de la UEFA Champions League 25-26?

  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
  • Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

FUENTE: UEFA

