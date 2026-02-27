Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá conoció grupo y rivales

La selección de Béisbol de Panamá fue ubicado en el Grupo A de la Copa Mundial de Béisbol U23 que se jugará en Nicaragua entre el 6 y 15 de noviembre, próximo, así lo informó la World Baseball & Softball Confederation, en sus siglas en inglés ( WBSC ).

Junto a Panamá fueron ubicados en el Grupo A los equipos de Taiwán, Puerto Rico, Australia, República Checa y el anfitrión Nicaragua. En el Grupo B están el defensor de la corona, Japón, además de los equipos de Korea, Venezuela, Cuba, Reino Unido y Sudáfrica.

image

La sede de la Copa Mundial de Béisbol U23

Según se informó, Nicaragua será la capital del béisbol en la Categoría U23 para el mes de noviembre y se estarán contemplando los estadios Soberanía en Managua, el nuevo estadio Roberto Clemente en Masaya y el estadio Rigoberto López Pérez en la ciudad de León.

Japón es el doble campeón en los últimos dos mundiales y será de los protagonistas del certamen.

Panamá ganó su clasificación tras obedecer la medalla de oro en el Premundial de la categoría disputado en el estadio Mariano Rivera en el 2025, donde el equipo nacional jugó bajo las órdenes y dirección del profesor Aníbal Reluz Padre.

FUENTE: FEDEBEIS