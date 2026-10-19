FÚTBOL Fútbol Internacional -  19 de octubre de 2026 - 12:38

Cristiano Ronaldo es suspendido por 30 días y una multa con Portugal

Cristiano Ronaldo fue suspendido por la Federación de Portugal luego de abandonar la concentración con la selección.

Cristiano Ronaldo es suspendido por 30 días y una multa con Portugal
Cristiano Ronaldo es suspendido por 30 días y una multa con Portugal
Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

El periodista Fabrizio Romano informó que Cristiano Ronaldo fue suspendido por 30 días y una multa económica luego de abandonar la concentración de la selección de Portugal en Dinamarca en la Nations League.

Cristiano Ronaldo que publicó un comunicado sobre la polémica que tuvo con el entrenador Jorge Jesús por no cumplir su palabra, pidió disculpas por ser el capitán y no dar el ejemplo, al dejar el grupo pese a no haber terminado la fecha FIFA.

El jugador de Al Nassr solicitó en dicho comunicado que se le sancionara y el aceptaría la medida y que volvería con la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo fue suspendido por abandonar la concentración

"La Federación Portuguesa anuncia que Cristiano está suspendido por 30 días y recibe también una multa de 255 euros como consecuencia de abandonar el campo de entrenamiento de la Selección Nacional en Dinamarca", informó Fabrizio en las redes sociales.

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