Copa América 2024: Se revelan sanciones a jugadores uruguayos

La CONMEBOL publicó las sanciones por los hechos posteriores al partido de Copa América entre Uruguay y Colombia :



Darwin Núñez: 5 partidos + U$S 20.000

Bentancur: 4 partidos + U$S 16.000

Olivera: 3 partidos + U$S 12.000

Ronald Araújo: 3 partidos + U$S 12.000…