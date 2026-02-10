Mundial 2026: Se confirma la primera baja de la Selección de España

Samu Aghehowa es, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió con el Oporto, la primera baja de la Selección de España para el Mundial 2026 , en un mes de febrero que también deja preocupación en el seleccionador Luis de la Fuente por uno de sus fijos, Mikel Merino.

La temporada entra en una fase en la que cada lesión de un internacional español es estudiada al detalle, así como su recuperación, desde el cuerpo técnico liderado por De la Fuente.

A cuatro meses del Mundial y apenas mes y medio para la vuelta a escena, con la disputa de la 'Finalissima' ante Argentina, España pierde a uno de los delanteros que se había asentado en las últimas convocatorias de De la Fuente.

Tras la decisión del seleccionador de no convocar al capitán Álvaro Morata, se abrió la puerta a la entrada de Samu y de Borja Iglesias en sus listas en una nómina de delanteros centros siempre encabezada por Mikel Oyarzabal, con Ferran Torres como alternativa para jugar de '9' o en una banda.

Samu, que no ha logrado marcar con la absoluta en los cuatro partidos en los que tuvo minutos, solamente uno de titular, desde que debutó el 18 de noviembre de 2024, aportaba a De la Fuente una variante distinta en punta de ataque.

Es un delantero corpulento, potente en el juego aéreo y en carrera, rematador. Una figura que España perderá en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá por una grave lesión de rodilla.

La temporada del delantero del Oporto dejaba 20 goles en 32 encuentros que daban argumentos a su continuidad en las listas de De la Fuente de cara al Mundial. Era el delantero internacional español con mejores números este curso.

De la Fuente, preocupado por la pubalgia de Nico Williams, estaba pendiente esta semana de la intervención quirúrgica a la que se sometió el lunes el centrocampista del Arsenal Mikel Merino, tras sufrir una fractura por estrés en el pie derecho.

Más bajas en la Selección de España

Baja en la convocatoria de la selección de marzo, su presencia en el Mundial está en duda. El Arsenal no ha marcado un tiempo para su regreso y confía en que pueda volver a ejercitarse antes del final de temporada.

Será una duda que no se despejará hasta el último momento, cuando De la Fuente configure la lista de elegidos para el Mundial 2026.

El seleccionador confía en que no haya más lesiones graves que aparten a jugadores que dan forma a un grupo ya modelado para la gran cita.

