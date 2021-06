Cristiano Ronaldo quita botellas de Coca Cola y pidió tomar agua

El futbolista retiró las botellas de refresco para que no aparecieran a cuadro y dijo ante los micrófonos “agua”, mientras mostraba una botella con el vital líquido.

https://twitter.com/LuisOmarTapia/status/1404526496543346691 SUPERFLY



Alguien se toma muy en serio la vida fit… y les recuerda que tomen agua



¿Hay algo que Cristiano Ronaldo no haga bien?

#Euro2020 pic.twitter.com/wkB8hkh6C3 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 14, 2021

La acción del portugués rápidamente se volvió viral y miles de usuarios en todo el mundo aplaudieron su gesto.

En diversas ocasiones Cristiano Ronaldo se ha pronunciado en contra del consumo de los refrescos, como Coca Cola y la comida chatarra. El mismo futbolista ha revelado que está en desacuerdo que su hijo consuma estos productos.

“Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca Cola y Fanta y come papas fritas y él sabe que no me gusta”.

Cristiano Ronaldo ha revelado que además de no consumir comida chatarra tampoco ingiere alcohol ni sustancias que puedan ser perjudiciales para su cuerpo.