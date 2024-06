Eurocopa 2024: "Quiero ser un jugador que ayude a los demás", Cristiano Ronaldo

Evolución de Cristiano Ronaldo

"Año tras año, siempre intentamos mejorar ciertas cosas. Siempre hay cosas que mejorar. Creo que soy un jugador completo, pero siempre hay cosas que puedo perfeccionar. Con la edad, descubres que hay cosas en las que no éramos tan buenos en el pasado, y además empezamos a perder algunas facultades, así que es importante intentar adaptarse. Esa es la palabra clave. Si un jugador quiere ser longevo, debe tener una gran capacidad de adaptación y las características necesarias para ello. Eso es lo que he intentado hacer. No es casualidad que lleve 20 años jugando al más alto nivel, y mantener ese rendimiento es muy difícil".

Liderazgo

"Yo intento liderar de una manera que considero productiva. Quiero ser un jugador que ayude a los demás, alguien a quien puedan admirar, ser visto como un modelo a seguir y ser un buen profesional".

Selección de Portugal

"El talento por sí solo no basta para ganar. Para ganar un gran torneo como este hacen falta muchas cosas. Tenemos todos los ingredientes para ganarla, pero iremos paso a paso, partido a partido, siempre creyendo que podemos ganarla. Lo que conseguimos en 2016 fue histórico, tanto en el fútbol portugués como en el fútbol mundial".

FUENTE: UEFA