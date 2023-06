Europa League: Yassine Bounou, la figura bajo los tres palos del Sevilla

https://twitter.com/JoueursMA/status/1664034579789774848 | Yassine Bounou a été (logiquement) élu homme du match de cette finale d’Europa League. pic.twitter.com/yRjrVYHTMm — Joueurs Marocains (@JoueursMA) May 31, 2023

"Este año han sido muchas emociones, entre el Mundial y hoy. A veces la cabeza se te va y no te das cuenta de lo que ocurre, por eso intento tomarlo con normalidad. Si no, luego me cuesta", afirmó Bono a Movistar+ a pie de campo tras el encuentro en Budapest.