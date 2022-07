Futbolista encontrado sin vida después de dos meses de desaparecido

La madre del joven realizó una publicación en redes sociales que decía, “Te encontré y no de la manera que me esperaba, te arrebataron la vida, tus sueños, nuestras metas, estás y estarás siempre conmigo. No tengo palabras para expresar exactamente lo que siento, solo le pido a Dios que te guarde y te reciba con los brazos abiertos mi chaparro. Tantas bromas, tantos partidos, tantas sonrisas que te faltaron. Me faltó verte otra vez y verte trascender, ahora veré al cielo y diré ahí está el mejor futbolista”.

Guanajuato inseguro

Guanajuato está solo por debajo de la Ciudad de México con 94,824 y del Estado de México con 169,299 en las entidades con mayor incidencia delictiva en el 2022. El estado de Bajío, con un corte de enero hasta mayo, se ubica en la tercera posición en las carpetas de investigación por crímenes con 57,964. Todo esto es de acuerdo a los datos del Gobierno Federal.