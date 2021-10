Luis Suárez le marca al Barcelona, en la famosa 'ley del ex'

El Atlético de Madrid marca el 2-0 en los pies de Luis Suarez que definió de gran manera. El uruguayo anotó y no celebró el gol en frente de su ex equipo.

Luis Suarez guardó respeto a su ex club tras marcar al minuto 44' del primer tiempo.

Siguen los problemas para el FC Barcelona que ahora cae en LaLiga.

El Wanda Metropolitano siguió gritando el gol hasta irse el partido al descanso, en donde se vieron caras de decepción de los jugadorex culés.

Luis Suárez días previos al partido

Hay una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores”, señaló el uruguayo.

"No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojase y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca y porque soy así. El destino tendrá el final que tenga que tener", dijo Suárez en la entrevista.

"A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno y por el respeto que siempre les he brindado, pero rencoroso para nada", aclaró el goleador, no sabe si el "karma", en el que cree, le está "dando la razón".